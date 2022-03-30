На Землю обрушатся магнитные бури

В четверг и пятницу, 31 марта и 1 апреля, над землей пронесутся магнитные бури уровня G1. Соответствующий прогноз дали в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН, передает «РИА Новости».

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Отмечается, что магнитные бури в четверг и в пятницу будут бушевать до полудня и достигнут уровня G1. Затем геомагнитные возмущения снизятся, но полностью спокойной магнитосфера 31 марта и 1 апреля будет только по вечерам.