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40 минут назад

На Землю обрушатся магнитные бури

В четверг и пятницу, 31 марта и 1 апреля, над землей пронесутся магнитные бури уровня G1. Соответствующий прогноз дали в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН, передает «РИА Новости».

На Землю обрушатся магнитные бури
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что магнитные бури в четверг и в пятницу будут бушевать до полудня и достигнут уровня G1. Затем геомагнитные возмущения снизятся, но полностью спокойной магнитосфера 31 марта и 1 апреля будет только по вечерам.

Существует всего пять уровней магнитной активности, но даже не сильные бури способны влиять на работу энергосистемы, самочувствие людей и поведение животных. Гипертоникам и гипотоникам стоит проявить особую внимательность к своему состоянию.

Наука и техника,РАН,
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