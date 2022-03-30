Двигатели для Sukhoi Superjet прекратили обслуживать и ремонтировать

Российско-французская компания PowerJet, занимающаяся выпуском двигателей SaM146 для самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ00), приостановила их техобслуживание, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, близкий к авиапрому.

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По его данным, компания в том числе свернула поставки запчасти для SaM146, отказалась их ремонтировать, возвращать ранее отремонтированные двигатели и предоставлять их в лизинг.

Собеседник агентства также рассказал, что PowerJet еще в феврале разослала своим российским партнерам предупреждение о приостановке контрактных обязательств. Это произошло после введения ЕС и США санкций в отношении России.

Чтобы продолжить эксплуатацию SSJ100, министерство промышленности и торговли предложило использовать запасы, которые были сформированы PowerJet до санкций. В этих целях ведомство предложило узаконить передачу имущества отказавшихся от ведения бизнеса в РФ иностранных компаний в управление российским предприятиям.

Ранее Минпромторг сообщил, что существующие мощности позволяют нарастить производство самолетов Sukhoi Superjet 100 с 23-24 до 40 единиц в год.