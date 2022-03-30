Как правильно протереть монитор

При очищении монитора вашего компьютера нужно быть осторожным. Жесткие средства могут оставить на экране царапины, поэтому самое важное — применять деликатные методы. Давайте разберемся, чем и как нужно протирать монитор.

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Чем протирать

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Экран надо очищать при помощи специальных салфеток (влажных или сухих). Они продаются в магазинах компьютерной техники и аксессуаров. За неимением таковых можно использовать ткани без ворса. Хорошие ватные диски тоже подойдут, пишет Sefati.com.

Если под рукой только ткань, ее необходимо смочить специальным спреем. Перед применением таких средств обязательно нужно изучить их инструкцию.

Если у вас нет специальных жидкостей, салфетки или тряпки можно смочить обычной водой.

Какие средства для очистки монитора продаются в магазинах:

— Влажные салфетки, не содержащие спирта. Удаляют скопления грязи, пыль и снимают статическое электричество.

— Комплект сухих и влажных салфеток. Очень удобный одноразовый набор. Влажная салфетка удаляет загрязнения, а сухая убирает остатки влаги с монитора.

— Многоразовые салфетки из микроволокон. Их можно использовать без специальных растворов.

— Спрей с салфеткой в наборе. Такие средства не содержат спирта и других агрессивных веществ. Они подходят для всех типов мониторов.

— Сухие салфетки. Применяются вместе со специальными средствами для очистки экрана.

Из конкретных марок можно привести в пример Buro (спрей, салфетки), спрей Cactus, чистящие салфетки Fellowes, пишет сайт Cleany.

Категорически не рекомендуется использовать для очистки мониторов спирт и средства на его основе, а также жидкости, содержащие аммиак и ацетон. Кроме того, нельзя применять обычные бумажные салфетки, поролоновые губки, средства для мытья посуды и чистки стекол. Стойкие загрязнения ни в коем случае не надо удалять при помощи острых предметов.

Как протирать: пошаговая инструкция

1. Выключите компьютер и монитор и отключите их от сети. Помимо обеспечения вашей безопасности, это позволит лучше разглядеть пыль и грязь. Перед тем, как начать чистить экран, убедитесь, что он остыл.

2. Почистите рамку монитора. На этом этапе пора использовать салфетки и спрей. Стоит отметить, что аэрозоль необходимо распылять на салфетки, а ни в коем случае ни на сам экран, иначе можно испортить антибликовое покрытие. Брызгать спреем на корпус тоже не нужно: жидкость может попасть в щели и испортить технику.

Кроме рамки, нелишним будет протереть подставку монитора, его заднюю часть и кнопки. Чтобы очистить труднодоступные места, нужно обмотать тряпку вокруг пальца или, например, зубочистки.

Если от монитора идут какие-нибудь провода, их тоже стоит протереть.

3. Очистите сам монитор. Используйте влажные салфетки либо сухие салфетки или ткань, смоченные специальным средством (если его нет, то водой). При этом не давите на экран, иначе вы можете его повредить.

Застарелые пятна надо вытирать размашистыми движениями справа налево или сверху вниз. Круговые движения лучше не применять, иначе на экране могут появиться отполированные области, советует WikiHow. Удалив пятно, вытрите место, где оно было, сухой чистой тряпкой (салфеткой).

4. После очищения монитора протрите его насухо.