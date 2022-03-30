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1 час назад

Ученые предупредили о мощных магнитных бурях

Ura.RuUra.Ru

Из-за вспышек на Солнце 31 марта и 1 апреля на Земле ожидаются магнитные бури. Об этом сообщили ученые лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН.

Россиян предупредили о мощных магнитных бурях
Фото: ReutersReuters

«Магнитные бури обрушаться на Землю 31 марта и 1 апреля из-за вспышки на солнце. Бури будут относиться к категории G1», — передает сообщение ученых радио «Говорит Москва».

Последний раз мощные магнитные бури были к начале февраля. Мощный выброс плазмы на Солнце продолжался более четырех часов, что привело к серии магнитных бурь, растянувшихся на три дня.

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