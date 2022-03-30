Банки запустят альтернативу Apple Pay и Google Pay

Банки внедрят отечественный аналог сервисов Apple Pay и Google Pay. Речь идет о приложении СБПэй на базе Системы быстрых платежей Банка России, сообщает РИА Новости.

Большая часть банков запустит возможность оплаты через это приложение уже с 1 апреля. Центробанк постановил, что именно с этого дня банки-участники СБП должны начать использовать данное приложение.

«Московский кредитный банк планирует до 1 апреля реализовать СБПэй для своих клиентов. Сервис является аналогом популярных платежных кошельков, которые до недавнего времени работали в России. Только вместо карт в СБПэй привязываются банковские счета клиентов», — подчеркнули в пресс-службе МКБ.

«Почта банк» скоро завершит работы над внедрением сервиса. Он намерен подключиться к нему в самое ближайшее время. Уже сейчас многие клиенты могут совершать покупки через СБП в приложениях своих банков, указала старший вице-президент, директор по инновациям кредитной организации Анастасия Масленникова.

Поддержка данной технологии на стороне продавца — один из факторов, которые сдерживают расширение приема оплаты через СБП, отметила она. Масленникова считает, что это может помешать массовому распространению сервиса.

Среди тех, кто скоро запустит сервис, —Росбанк, банк «Санкт-Петербург», «МТС Банк», банк «Дом.РФ» и Промсвязьбанк. С 1 апреля сервис начнет предоставлять и «Абсолют банк». Ряд участников рынка приложение СБПэй уже внедрил. В частности, это сделали «Русский Стандарт» и Экспобанк.

В настоящее время основным сценарием оплаты через СБПэй является QR-код. Однако сейчас ведется работа над тем, чтобы россияне могли прикладывать смартфон к терминалу при оплате через СБПэй.

Западные страны в ответ на спецоперацию России на Украине, которая началась 24 февраля, ввели масштабные экономические санкции. В частности, они коснулись российских банков и предприятий. Ряд организаций заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. 10 марта Visa и Mastercard приняли решение приостановить работу в России. В итоге в мобильных кошельках Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay перестали работать карты этих платежных систем, выпущенные любыми российскими банками.