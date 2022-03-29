В России запустили «Грустнограм»

В России заработала новая социальная сеть «Грустнограм», сообщил телеграм-канал «Осторожно, новости».

Авторы «Грустнограма» называют свое детище «соцсетью для грустных». Проект стал ответом на попытки заместить импортные соцсети, закрывающиеся в России одна за одной.

«Грустнограм» призывает подписчиков «выкладывать грустных себя, показывать грустных других и грустить вместе». Соцсеть окрашивает все загружаемые картинки в черно-белый фильтр, «освобождая от мук выбора».

Один из авторов «Грустнограма» Александр Токарев рассказал, что идея грустной соцсети пришла к нему, когда он услышал о российском аналоге Instagram (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России компании Meta) - соцсети «Россграм».

«Идея пришла в голову, когда я увидел «Россграм» — это настолько стыдно и нелепо, что возникло непреодолимое желание ответить. Это, конечно, в первую очередь высказывание. Потому что никому не нужен российский аналог — это абсурд», - заявил Токарев.

Он также заявил, что «Грустнограм» был сделан за неделю силами четырех человек, у которых есть и основная работа.