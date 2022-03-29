Лунный вопрос: США возобновляют гонку по освоению спутника Земли

США готовятся объявить себя «лунным полицейским» и развязывают новую космическую гонку. Американские военные работают над созданием нового спутника «Глаз в небе», который позволит им патрулировать обратную сторону, а у компании SpaceX Илона Маска, которая ранее выиграла контракт на создание посадочного модуля для американской программы «Артемида», по решению NASA должны появиться конкуренты, сообщает News.ru. Издание разобралось, как человечество собирается делить небесные тела, и по каким законам будут жить колонии на Луне и Марсе.

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Немецкий юрист, специалист по космическому праву и популяризатор науки Тим Рустер отмечает, что на данный момент небесное пространство напоминает «Дикий Запад» из-за отсутствия законов, регулирующих эту сферу. Известно, ни одно государство не может иметь притязаний на небесные тела.

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«Но при этом не учитывается, что частные компании летают в космос. Это создает огромный пробел в законодательстве», — признает юрист.

Несмотря на то, что до полноценного освоения спутника еще далеко, некоторые из предприимчивых землян уже всерьез нацелились на Луну. Так, еще в 1980 году американец Дэннис Хоуп объявил себя собственником всех небесных тел Солнечной системы, кроме Земли, о чем уведомил США, СССР и ООН.

После Хоуп учредил так называемое «Лунное посольство» — организацию по продаже сертификатов о владении участками на небесных телах. Каждая такая сделка фиксируется в головном офисе на территории Соединенных Штатов, ей присваивается регистрационный номер. За один «лунный надел» покупателю придется выложить от 30 до 500 долларов. На данный момент его клиентами стали более 5 млн человек.

Правоведы признают такие сделки юридически ничтожными. Как отметила доцент кафедры международного права МГИМО Мариам Юзбашян, одной из причин успешности «Лунного посольства» можно назвать потребность «романтизировать» часть своих вложений.

«Действующее международное космическое право исключает присвоение небесных тел не только государствами, но и любыми физическими и юридическими лицами под их юрисдикцией. Подобные сделки можно оспорить в национальных судах, обратившись с исками о мошенничестве. Более того, на национальном уровне существуют все основания для отзыва лицензий у подобных организаций», — пояснила она.

Тем временем Луна становится для жителей Земли все ближе. Строительство исследовательских баз и обсерваторий, электростанций и заводов по добыче гелия-3, а также гостиниц для космических туристов всерьез обсуждаются учеными. Планы по созданию лунных станций есть у всех ведущих космических держав — РФ, Китая, США и других. После того, как на Южном и Северном полюсах Луны обнаружились залежи льда, гонка за освоение спутника Земли ускорилась.

Еще в конце президентства Барака Обамы США предложили свое «прочтение» Договора по космосу. Не отрицая его основных положений, оформленных в общем виде, они фактически отказались считать космос общим достоянием.

«В 2015 году в США был принят Закон об исследовании и использовании космических ресурсов. В рамках закона Штаты признали возможность не только их эксплуатации лицами под своей юрисдикцией, но и дальнейшего присвоения, провозглашения права собственности на добытые ресурсы. Затем при президенте Дональде Трампе была утверждена масштабная космическая программа "Артемида", заключено одноименное межправительственное соглашение, предусматривающее, в частности, создание так называемых "зон безопасности" вокруг будущих американских лунных баз. Такой подход может вступить в противоречие с принципами неприсвоения небесных тел и их участков, обеспечения свободного доступа во все их районы», — подчеркнула Юзбашян.

В свою очередь, немецкий футуролог и социолог из Университета Фуртвангена Штефан Зельке считает, что кто бы первым не добрался до Луны, он не должен обладать там слишком большой властью. В своей новой книге «Страна желаний» он рассуждает о природе утопий. То, как люди обустраивали «идеальные миры» здесь, на Земле, может пролить свет на наше поведение за пределами земной орбиты в будущем.

Пока Маск размышляет о теоретическом создании города на Марсе, Зельке в книге отметил, что что «утопические общины довольно часто превращались в репрессивные поселения». Именно так развалилась знаменитая коммуна Монте-Верита на берегу швейцарского озера Лаго Маджоре — пристанище веганов, аскетов, нудистов, анархистов, теософов и европейской творческой богемы. Распад начался с попытки Отто Гросса, ученика Зигмунда Фрейда, перетянуть авторитет на себя, разрешив поселенцам кокаин, кофе и яичницу.