Еще один аналог Instagram* появится в России

Социальная сеть Now появится в России и станет аналогом заблокированного Instagram (внесен в список запрещенных в России ресурсов, принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в РФ Meta). Об этом говорится в сообщении в официальном Telegram-канале соцсети.

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Площадку разработал бывший сотрудник «Яндекса» программист Дмитрий Маринин, она уже проходит бета-тестирование. За первые 7 часов работы в Now зарегистрировались более 10 тыс. пользователей.

«Основной состав команды Now — это упертые, настойчивые, прогрессивно мыслящие и обладающие необходимым техническим опытом специалисты. Сейчас команда прикладывает все усилия, чтобы как можно скорее запустить первую версию продукта. Уже проводится закрытое тестирование версии для Android, в ближайшее время начнется тестирование версии для iOS», - говорится в сообщении соцсети.

Напомним, 28 марта в России начала тестовую работу соцсеть «Россграм». Ожидается, что в ней появится платный доступ к контенту, функция сбора средств, реферальная программа и другое.