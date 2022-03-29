Владельцам iPhone напомнили о единственном способе оплачивать покупки

В настоящее время единственное платежное приложение, доступное для владельцев iPhone в России, — «СБПэй». Оно позволяет оплачивать покупки телефоном. Об этом напоминает «Коммерсант».
В платежном приложении для «СБПэй» появился первый системно значимый банк — МКБ. В общей сложности к сервису подключились 37 банков. В начале марта их было лишь четыре.
«Мы ожидаем, что в ближайшие недели большинство банков, в том числе крупнейшие, предоставят такую возможность»,— подчеркнули в Банке России.
Планируют подключиться к сервису в ближайшее время такие кредитные организации, как ВТБ, ПСБ, Почта-банк, Росбанк, Тинькофф-банк.
Отмечается, что доля цифровых карт, выпускаемых без физического носителя, активно растет. Это обусловлено пандемией и санкциями, которые привели к нехватке чипов. Виртуальными картами россияне могут оплачивать товары и услуги в интернете.
«Если рассматривать работающие карты, то есть используемые в настоящее время клиентами при совершении операций, то доля «виртуалок» составляет не менее 25%, то есть около 35 млн штук, и имеет выраженную тенденцию к росту»,— подчеркнул глава правления ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров.
«СБПэй» привязано не к карте, а к счету клиента банка, то есть формально не имеет отношения к платежной системе. Это одно из его отличий от других платежных приложений.
Следовательно, платить с помощью iPhone можно со счетов, к которым привязаны и карта «Мир», и карты Visa или MasterCard.
Среди минусов текущей версии приложения – более сложный процесс оплаты. При платеже нужно открыть приложение и отсканировать QR-код на терминале продавца. В других решениях нужно всего лишь приложить телефон к бесконтактному POS-терминалу. В Национальной системе платежных карт (НСПК) заверили, что скоро сервис будет доработан.
Участники платежного рынка опасаются, что приложение, так же, как и Mir Pay, могут заблокировать в App Store или Google Play в любой момент.
Ранее сообщалось, что Apple Pay перестало поддерживать карты российской платежной системы «Мир». В App Store приложение Mir Pay и его обновления сейчас недоступны. До этого российские карты международных платежных систем Visa и MasterCard перестали поддерживаться всеми платежными приложениями в смартфонах. Карты «Мир» из платежных сервисов пока поддерживает только Samsung Pay. Кроме того, в Google Play у россиян есть возможность скачать Mir Pay (к нему подключены около 80 банков, сервис доступен только для карт «Мир»). Однако эти сервисы работают только на смартфонах с ОС Android.