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1 час назад

Российское судно для изучения Арктики будет работать на экологичном топливе

РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Уникальное российское судно для исследования Арктики «Северный полюс» заправят топливом с улучшенными экологическими характеристиками производства «Газпром нефти». Такое топливо оказывает минимальное воздействие на экосистему Северного Ледовитого океана, рассказали в компании.

Российское судно для изучения Арктики будет работать на экологичном топливе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Северный полюс» – ледостойкая самодвижущаяся платформа. Судно предназначено для круглогодичных исследований в акватории российской Арктики, а именно для геологических, акустических, геофизических и океанографических наблюдений. Строили платформу на Адмиралтейской верфи.

Экологическое ультранизкосернистое моторное топливо для «Северного полюса» предоставил «Газпромнефть Марин Бункер». Повышение экологичности морских арктических экспедиций – одно из стратегических направлений работы оператора бункерного бизнеса «Газпром нефти». Предприятие круглый год поставляет экотопливо в порты Мурманска и Архангельска, заправляет научно-исследовательские экспедиции. Так, в прошлом году на экологичном топливе «Газпром нефти» прошла экспедиция к архипелагу Земля Франца-Иосифа на судне «Михаил Сомов».

«Мы уделяем особое внимание арктическим проектам: сегодня низкосернистое топливо «Газпром нефти» используется в каждом втором судне, задействованном для перевозки грузов по Северному морскому пути и в научно-исследовательских экспедициях. Это позволяет повысить экологическую безопасность морского транспорта и снизить воздействие на экосистему российской Арктики», – прокомментировал генеральный директор «Газпромнефть Марин Бункер» Алексей Медведев.

Производят топливо для ЛСП «Северный полюс» и других судов на Омском нефтеперерабатывающем заводе «Газпром нефти». В России компания одной из первых наладила производство судового топлива с низким содержанием серы. В 2021 году «Газпром нефть» поставила более 1 миллиона тонн нефтепродуктов, содержание серы в которых не превышало 0,5 процента.

Наука и техника,Алексей Медведев,Газпромнефть,
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