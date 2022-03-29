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53 минуты назад

«М.Видео» и «Эльдорадо» вернулись к продаже техники в кредит

НДН.ИнфоНДН.Инфо

Ранее торговые сети отказывались от рассрочки.

«М.Видео» и «Эльдорадо» вернулись к продаже техники в кредит
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Российские магазины электроники, которые ранее отказалась от рассрочки, возвращаются к выдаче техники в кредит в формате «10–10–10».

Покупатель вносит 10% стоимости товара, а затем 10 месяцев выплачивает долг равными долями, в итоге переплачивая за технику 10%, пишут «Известия».

Такую схему внедрили «М.Видео» и «Эльдорадо». За ними могут последовать другие ритейлеры. Кредит предоставляют ОТП Банк, МТС Банк и «Ренессанс Кредит».

По словам представителя «М.Видео», приобретать технику по такой схеме выгоднее, чем брать кредит. Например, при покупке смартфона стоимостью 50 тысяч рублей при помощи инструмента «10–10–10» итоговая цена составит 55 тысяч, а при оформлении потребительского кредита на год — примерно 67 тысяч рублей.

Ранее отказались продавать гаджеты в кредит в монобрендовой сети Apple re:Store. «М.Видео» и «Эльдорадо» смогли вернуться к рассрочке только потому, что имеют свою кредитную платформу.

Наука и техника,М.Видео,ОТП Банк,МТС-Банк,Apple,
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