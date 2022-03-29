В России запустят аналог магазина приложений Google Play

АНО «Цифровые платформы» разрабатывает российский аналог магазина приложений для Android Google Play, который будет назваться NashStore. Директор по проектам организации Владимир Зыков сообщил РИА Новости, что запуск запланирован на 9 мая текущего года.

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«К сожалению, россияне уже не могут нормально использовать Google Play для покупки и оплаты приложений, а разработчики лишились источника заработка. Это уже факт, с которым мы сегодня столкнулись. Поэтому мы создали российский магазин приложений NashStore», — рассказал он.

По словам Зыкова, NashStore представляет собой полноценный магазин приложений для Android. В нем пользователи смогут скачивать и обновлять приложения, а также оплачивать подписки.

С АНО «Цифровые платформы» над созданием магазина работают свыше 700 компаний. Всем желающим предлагают подать заявку на официальном сайте, чтобы их приложение включили в NashStore.

В отличие от Google Play, проект «Цифровых платформ» сможет похвастаться различными способами оплаты, совместимыми с российской картой «Мир». Авторы уже работают над внедрением новых платежных методов, которые будут доступны, когда NashStore запустится.