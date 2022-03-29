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1 час назад

В России готовят аналог Google Play под названием NashStore

Daily StormDaily Stormиещё 11

АНО «Цифровые платформы» разрабатывает российский аналог магазина приложений для Android Google Play, который будет назваться NashStore. Директор по проектам организации Владимир Зыков сообщил РИА Новости, что запуск запланирован на 9 мая текущего года.

В России запустят аналог магазина приложений Google Play
Фото: Daily StormDaily Storm

«К сожалению, россияне уже не могут нормально использовать Google Play для покупки и оплаты приложений, а разработчики лишились источника заработка. Это уже факт, с которым мы сегодня столкнулись. Поэтому мы создали российский магазин приложений NashStore», — рассказал он.

По словам Зыкова, NashStore представляет собой полноценный магазин приложений для Android. В нем пользователи смогут скачивать и обновлять приложения, а также оплачивать подписки.

С АНО «Цифровые платформы» над созданием магазина работают свыше 700 компаний. Всем желающим предлагают подать заявку на официальном сайте, чтобы их приложение включили в NashStore.

В отличие от Google Play, проект «Цифровых платформ» сможет похвастаться различными способами оплаты, совместимыми с российской картой «Мир». Авторы уже работают над внедрением новых платежных методов, которые будут доступны, когда NashStore запустится.

10 марта Google временно ограничила покупку приложений в своем магазине Play Market для пользователей из России. Россиянам доступен лишь бесплатный контент платформы.

Наука и техника,Владимир Зыков,Google,
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