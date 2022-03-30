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1 час назад

Объявлена дата запуска российского аналога Google Play

Машины и МеханизмыМашины и Механизмыиещё 26

Директор по проектам организации Владимир Зыков отметил, что разработка выступит альтернативой Google Play, которым в настоящее время россияне уже не могут полноценно пользоваться. По словам Зыкова, магазин Nash Store даст пользователям возможность скачивать, устанавливать, обновлять приложения, а также оплачивать подписки.

В России запустят аналог магазина приложений Google Play
Фото: Машины и МеханизмыМашины и Механизмы

«Сейчас с АНО "Цифровые платформы" по созданию магазина приложений сотрудничают более 700 компаний, и все желающие могут подать заявку на включение их софта в NashStore через официальный сайт NashStore.ru», — добавил Зыков.

Также он подчеркнул, что способы покупки приложений будут совместимы с российскими картами «Мир».

Фото: Московская газета

Наука и техника,Владимир Зыков,Google,
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