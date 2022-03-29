Прекращение работы Apple и Google Pay увеличило спрос на оплату по QR

Российские магазины стали все больше рассматривать оплату с помощью Системы быстрых платежей (СБП). Об этом заявили РБК представители крупных банков-эквайеров.

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На это повлиял уход из России платежных систем Visa и Mastercard. Ситуация привела к невозможности платить по Apple Pay (сервис полностью свернул работу в стране) и Google Pay картами российских банков.

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Согласно предварительному мониторингу ЦБ, число платежей через СБП в марте увеличилось в 1,5 раза в сравнении с показателями февраля, отметил представитель регулятора. ВТБ наблюдает рост подключений новых клиентов к СБП в марте текущего года на 24,5% по отношению к февралю. Общее количество транзакций по СБП в марте составило более 205 тыс. МКБ с 24 февраля зафиксировал рост числа запросов бизнеса на подключение к СБП почти на 30%.

Сбербанк не наблюдает активного роста количества транзакций через СБП. Там же отмечают увеличение количества транзакций с помощью сервиса SberPay (аналог Apple Pay и Samsung Pay) в интернет-торговле. Как выяснилось, оплаты по нему с момента отключения pay-сервисов возросли в 1,5 раза.

В связи с ограничениями работы платежных систем и pay-сервисов Система быстрых платежей в перспективе может стать одним из основных каналов дистанционной оплаты, указал представитель ВТБ. Среди ее преимуществ - низкие комиссии, а также государственная льготная программа по возврату предпринимателям расходов на комиссии, которая работает с июля 2021 года и продлена до 1 июля 2022-го.

В целях «демилитаризации и денацификации Украины» Россия инициировала спецоперацию в Донбассе. За таким шагом последовала реакция со стороны ряда стран. США начали вводить рестрикции в отношении российских банков. Серьезные ограничения коснулись таких кредитных организаций, как ВТБ, Промсвязьбанк, «Открытие», Совкомбанк и Новикомбанк.

10 марта Visa и Mastercard приняли решение приостановить работу в России. В итоге в мобильных кошельках Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay перестали работать карты этих платежных систем, выпущенные любыми российскими банками.