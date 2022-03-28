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1 час назад

NASA обозначило сроки высадки астронавтов на Марс

Вероника Полынина

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Марс к 2040 году, пишет ТАСС.

NASA обозначило сроки высадки астронавтов на Марс
Фото: NASANASA

28 марта глава NASA Билл Нельсон выступил с ежегодным отчетом о работе ведомства.

«Наш план состоит в том, чтобы люди ходили по Марсу к 2040 году», - заявил Нельсон.

По его словам, работа в этом направлении ведется, в частности, путем создания спускаемых аппаратов для приземления на Марсе и электростанций для обеспечения людей электроэнергией на поверхности Марса и Луны.

Глава NASA также отметил, что первым шагом к освоению Марса станет возвращение человека на Луну и возможное создание на ее орбите станции, которая станет опорной точкой для исследования дальнего космоса.

«Наша цель — применить то, чему мы научились, живя и работая на Луне, а затем продолжить продвижение вглубь Солнечной системы», - сказал он.

Администрация США планирует увеличить бюджет NASA в 2023 финансовом году почти на 12% и довести его до 26 млрд долларов.

На программу Artemis по высадке астронавтов на Луну планируется потратить в 2023 году 7,5 млрд долларов, на запуск автоматической станции с целью доставки на Землю образцов грунта и камней с Марса - 822 млн долларов.

Программа Artemis включает три этапа. Первый - вывод в космос с помощью новой ракеты-носителя Space Launch System корабля Orion, который в непилотируемом режиме совершит несколько витков вокруг Луны и вернется обратно. Второй - облет естественного спутника Земли уже с экипажем на борту. На третьем этапе NASA рассчитывает доставить астронавтов на Луну, а затем отправить их на Марс до 2040 года.

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