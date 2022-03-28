Как удалить Google-аккаунт: инструкция

Пользователю может понадобиться удалить аккаунт в Google, чтобы обезопасить данные или перейти на другой сервис. Сделать это можно в любой момент.
Как отмечает "РБК Тренды", если устранить учетную запись, вся информация, связанная с ней, будет утрачена, включая электронные письма, фотографии, календари и прочие файлы. Невозможно будет воспользоваться сервисами Google, для которых нужна авторизация. Пользователь потеряет доступ к подпискам и купленному через аккаунт контенту. При этом компания Google не гарантирует возможности восстановления учетной записи.
Перед тем, как удалить аккаунт, проверьте и скачайте данные. Узнайте, какая информация хранится в вашей учетной записи, в личном кабинете. Чтобы иметь возможность восстановить аккаунт в будущем, добавьте дополнительный номер телефона и электронную почту.
1. Откройте в нем раздел "Данные и конфиденциальность".
2. Выберите пункт "Управление данными и конфиденциальностью".
3. Кликните "Другие варианты", а затем — "Удалить аккаунт Google".
4. Следуйте дальнейшим инструкциям.
Если у вас имеется несколько аккаунтов Google, удаление одного из них не затронет остальные, говорится в справке компании.
1. Откройте настройки смартфона.
2. Выберите "Аккаунты". Если этот пункт отсутствует, нужно нажать "Пользователи и аккаунты".
3. Выберите учетную запись, которую требуется удалить, а затем кликните "Удалить аккаунт".
Для этого существует несколько способов — в зависимости от того, как пользователь получает доступ к учетной записи: через приложение Gmail, Safari или Mail.app.
1. Нужно открыть приложение.
2. Выбрать меню "Управление учетными записями". Затем надо нажать "Изменить".
3. После этого необходимо кликнуть "Удалить" рядом с соответствующей учетной записью и подтвердить свой выбор.
4. Выбрать "Готово" в левом верхнем углу.
1. Открыть приложение.
2. Перейти на google.com.
3. Нажать на значок профиля в правом верхнем углу, выбрать "Выйти".
4. Кликнуть "Войти", а затем — "Войти с другой учетной записью".
5. Нажать "Удалить", выбрать учетную запись, кликнуть "Готово".
1. Открыть приложение "Настройки".
2. Спуститься к разделу "Пароли и учетные записи" и открыть его.
3. В списке аккаунтов Google и других выбрать тот, который необходимо удалить.
4. Кликнуть "Удалить учетную запись" внизу страницы, а потом — "Удалить с моего iPhone" в открывшемся окне.