Как удалить Google-аккаунт: инструкция

Пользователю может понадобиться удалить аккаунт в Google, чтобы обезопасить данные или перейти на другой сервис. Сделать это можно в любой момент.

Фото: globallookexpress.com globallookexpress.com

Как отмечает "РБК Тренды", если устранить учетную запись, вся информация, связанная с ней, будет утрачена, включая электронные письма, фотографии, календари и прочие файлы. Невозможно будет воспользоваться сервисами Google, для которых нужна авторизация. Пользователь потеряет доступ к подпискам и купленному через аккаунт контенту. При этом компания Google не гарантирует возможности восстановления учетной записи.

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Удаление аккаунта с компьютера

Перед тем, как удалить аккаунт, проверьте и скачайте данные. Узнайте, какая информация хранится в вашей учетной записи, в личном кабинете. Чтобы иметь возможность восстановить аккаунт в будущем, добавьте дополнительный номер телефона и электронную почту.

Чтобы удалить аккаунт:

1. Откройте в нем раздел "Данные и конфиденциальность".

2. Выберите пункт "Управление данными и конфиденциальностью".

3. Кликните "Другие варианты", а затем — "Удалить аккаунт Google".

4. Следуйте дальнейшим инструкциям.

Если у вас имеется несколько аккаунтов Google, удаление одного из них не затронет остальные, говорится в справке компании.

Удаление аккаунта со смартфона на Android

1. Откройте настройки смартфона.

2. Выберите "Аккаунты". Если этот пункт отсутствует, нужно нажать "Пользователи и аккаунты".

3. Выберите учетную запись, которую требуется удалить, а затем кликните "Удалить аккаунт".

Удаление аккаунта с iOS-устройства

Для этого существует несколько способов — в зависимости от того, как пользователь получает доступ к учетной записи: через приложение Gmail, Safari или Mail.app.

— Если используется приложение Gmail:

1. Нужно открыть приложение.

2. Выбрать меню "Управление учетными записями". Затем надо нажать "Изменить".

3. После этого необходимо кликнуть "Удалить" рядом с соответствующей учетной записью и подтвердить свой выбор.

4. Выбрать "Готово" в левом верхнем углу.

— Если используется приложение Safari:

1. Открыть приложение.

2. Перейти на google.com.

3. Нажать на значок профиля в правом верхнем углу, выбрать "Выйти".

4. Кликнуть "Войти", а затем — "Войти с другой учетной записью".

5. Нажать "Удалить", выбрать учетную запись, кликнуть "Готово".

— Если используется приложение Mail.app:

1. Открыть приложение "Настройки".

2. Спуститься к разделу "Пароли и учетные записи" и открыть его.

3. В списке аккаунтов Google и других выбрать тот, который необходимо удалить.