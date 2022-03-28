В России создали высокоманевренный летательный аппарат новой конструкции

"Принцип движения фактически подсмотрен у старых колесных пароходов. Современные средства автоматизации и непрерывного мониторинга за положением лопастей, наклонов позволяет таким образом управлять этой системой, что, если есть четыре таких "колеса", то можно программировать, осуществлять любые движения: вертикальный взлет, посадка на наклонную стенку, подлет к зданию и так далее. И это впервые было сделано", - сказал Сергеев.

Он отметил, что такой принцип движения был предложен более века назад знаменитым русским инженером Евгением Сверчковым, но реализовать его идею стало возможным только сейчас. Аппарат пока весит всего около 60 килограммов, с полезной нагрузкой 10 килограммов,

"Этот демонстратор полетел в прошлом году. <...> Он летал довольно долго, 10 минут, это если просто электрическая силовая установка. Час он может летать, когда гибридная силовая установка <…>. И сейчас делается первый пилотируемый такой аппарат со взлетным весом 2 тыс. кг, и в 2023 году он должен полететь", - сказал глава РАН.

Путин задал вопрос о применении этого аппарата. Сергеев отметил, что данная разработка очень интересует МЧС, пожарных, так как этот летательный аппарат, в отличие от других квадрокоптеров и вертолетов, "может просто подлететь к вертикальной стенке, и осуществлять выход спасателей". Уровень шума у него оказался существенно меньше, чем шум квадрокоптеров, то есть, в этом смысле он будет представлять интерес как более экологическая аэромобильная система.