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46 минут назад

В РФПИ заявили, что "Спутник V" показал высокую эффективность от COVID-19 у пациентов с ВИЧ

ТАССТАССиещё 9

Российская вакцина "Спутник V", согласно результатам совместного исследования НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи и Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом, опубликованным в журнале The Lancet, показала высокую эффективность против коронавируса среди ВИЧ-положительных лиц, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций.

"НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи и РФПИ объявляют о публикации в ведущем медицинском журнале The Lancet научной статьи, подтверждающей, что "Спутник V" стал первой в мире вакциной с доказанной эффективностью по защите от коронавируса ВИЧ-положительных лиц, получающих антиретровирусную терапию", - отмечается в сообщении.

В России начали искать аналоги зарубежных лекарств

В статье впервые опубликованы научные данные, указывающие на то, что эффективность российской вакцины "Спутник V" против коронавируса для данной категории населения составила 79% согласно анализу данных более чем 24 тыс. ВИЧ-положительных пациентов в Москве, получающих антиретровирусную терапию.

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