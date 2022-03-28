"НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи и РФПИ объявляют о публикации в ведущем медицинском журнале The Lancet научной статьи, подтверждающей, что "Спутник V" стал первой в мире вакциной с доказанной эффективностью по защите от коронавируса ВИЧ-положительных лиц, получающих антиретровирусную терапию", - отмечается в сообщении.