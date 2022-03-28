Российская вакцина "Спутник V", согласно результатам совместного исследования НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи и Московского городского центра профилактики и борьбы со СПИДом, опубликованным в журнале The Lancet, показала высокую эффективность против коронавируса среди ВИЧ-положительных лиц, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций.
"НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи и РФПИ объявляют о публикации в ведущем медицинском журнале The Lancet научной статьи, подтверждающей, что "Спутник V" стал первой в мире вакциной с доказанной эффективностью по защите от коронавируса ВИЧ-положительных лиц, получающих антиретровирусную терапию", - отмечается в сообщении.
В статье впервые опубликованы научные данные, указывающие на то, что эффективность российской вакцины "Спутник V" против коронавируса для данной категории населения составила 79% согласно анализу данных более чем 24 тыс. ВИЧ-положительных пациентов в Москве, получающих антиретровирусную терапию.