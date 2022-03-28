Оценен объем запасов техники Apple и Samsung

В среднем запаса техники от брендов, ограничивших поставки своей продукции в Россию, в том числе изделий Apple и Samsung, должно хватить на два-три месяца. Об этом заявил РБК представитель «Ситилинка».
Такую же оценку дал источник в другой крупной сети. Отмечается, что в крупных сетях уже зафиксирован дефицит iPhone 11 и 12.
«Мы торгуем оставшимся товаром со склада, iPhone 11 и 12 продаются в России уже несколько лет, их запасы были небольшими. Кроме того, после роста цен стоимость этих моделей оказалась более доступной по сравнению с новыми моделями. Сейчас iPhone 12 Pro Max стоит примерно столько же, сколько и iPhone 13 Pro Max полгода назад», — подчеркнул сотрудник одной из крупных сетей.
По данным МТС, Samsung был лидером российского рынка смартфонов по итогам 2021 года с долей 32,1%. Apple занимала третью строчку (15,2%), китайская Xiaomi с суббрендом Poco (29,1%) — вторую.
Приостановка поставок Samsung в Россию повлечет за собой потерю позиции лидера, заявил один из собеседников РБК на рынке. Ее, как указал эксперт, потеснят китайские бренды. Однако источник на рынке заявил, что с поставкой их продукции также сейчас наблюдаются проблемы, связанные с логистикой и валютными колебаниями.
Отмечается, что в настоящее время правительство рассматривает варианты решения проблемы с ограничением поставок от иностранных брендов. Так, обсуждается возможность легализации параллельного импорта, который позволит без разрешения правообладателя ввозить не изготовляемые в России потребительские товары.
Ранее власти США в связи со спецоперацией России на Украине ввели санкции на экспорт высокотехнологичной продукции. По ним американские компании должны получать лицензии на экспорт в Россию электроники, компьютеров, авионики, компонентов для аэрокосмической промышленности и другой продукции. Под ограничения не попали потребительские «коммуникационные устройства», в том числе персональные компьютеры, модемы, мобильные телефоны и цифровые камеры. Однако ряд крупных производителей заявил о приостановке работы в России. В частности, в начале марта американская Apple сообщила, что приостанавливает поставку продукции в Россию и ограничивает работу сервисов компании. Вслед за таким решением южнокорейская Samsung и ряд других компаний объявили о приостановке поставок смартфонов, чипов и бытовой электроники.