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1 час назад

Названы три способа ускорить работу компьютера

Lenta.ruLenta.ru

Автор, ведущий программы «Чудо техники» на НТВ Сергей Малоземов рассказал, что необходимо сделать для ускорения работы компьютера. Об этом он рассказал в беседе с радио Sputnik.

Названы три способа ускорить работу компьютера
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Малоземов назвал три способа ускорить работу компьютера без дополнительных затрат и своими руками. Для начала он призвал отключить автозагрузку приложений, которыми россияне не пользуются.

«Если посмотреть список, выяснится, что далеко не все из того, что сразу начинает работать, вам на самом деле нужно. Многие программы во время установки включают себя в список автозагрузки и в фоновом режиме начинают работать, подъедая дефицитные ресурсы компьютера», — объяснил журналист.

Кроме того, следует очистить память устройства от резервных файлов, ненужных программ, фотографий и видео. Затем необходимо удалить содержимое корзины. Ведущий напомнил, что существует функция «очистка памяти», с помощью которой легко удалить все резервные файлы и когда-либо установленные обновления Windows.

Также Малоземов порекомендовал провести дефрагментацию, или оптимизацию памяти компьютера. Эта функция находится в перечне настроек компьютера.

«Когда компьютер долго работает, одни и те же "куски" памяти, которые относятся к работе определенных программ, разбросаны по разным частям памяти, и компьютер тратит больше ресурсов, чтобы к ним обратиться, чтобы их задействовать. Процесс, который называется дефрагментацией, собирает воедино и в одно место складывает "куски", которые относятся к определенным задачам», — объяснил он.

Наука и техника,Сергей Малоземов,
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