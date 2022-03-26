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41 минуту назад

В РФ аннулировали мешавший продаже телефонов Samsung патент

Майк Габриелян

Роспатент аннулировал патент швейцарской компании Sqwin, из-за нарушения которого Samsung запретили продавать в России смартфоны с Samsung Pay. Об этом сообщает РБК.

В РФ аннулировали мешавший продаже телефонов Samsung патент
Фото: ReutersReuters

Роспатент рассмотрел возражение Samsung на патент, принадлежавший швейцарской компании Sqwin SA.

Юристам, представлявшим Samsung, удалось доказать, что описание изобретения в российском патенте не совпадает с первой международной заявкой, поданной Sqwin по правилам договора о патентной кооперации.

«Фактически российский патент был дополнен и расширен, что противоречит патентной практике и законодательству», - заявили юристы.

Sqwin обратилась в суд с требованием запретить в России работу платежной системы Samsung Pay в начале 2020 года. Компания утверждала, что в работе указанной платежной системы использовался ее запатентованный «способ для проведения онлайнового платежа с применением мобильного устройства покупателя».

Samsung Pay — это сервис мобильных платежей и цифровых кошельков от Samsung Electronics, который позволяет пользователям совершать платежи с помощью совместимых телефонов и других устройств производства Samsung.

Раскрыта судьба устройств Samsung в России

В начале марта корейский производитель сообщил, что приостанавливает поставки своей продукции в Россию из-за «текущих геополитический событий».

Накануне стало известно, что в России могут исчезнуть Android-смартфоны с сервисами Google.

Наука и техника,Роспатент,Google,
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