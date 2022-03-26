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58 минут назад

Раскрыта судьба устройств Samsung в России

Елена Прошина

Роспатент аннулировал патент швейцарской компании Sqwin SA на изобретение системы электронных платежей. Именно из-за него ввоз и продажа в России смартфонов Samsung с платежным сервисом Samsung Pay едва не были запрещены. До санкций Европы против России Samsung Pay занимал третье место в рейтинге популярности систем бесконтактных платежей. Ей пользовались около 17% россиян, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании Hogan Lovells, которая отстаивает интересы Samsung Electronics.

Раскрыта судьба устройств Samsung в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации издания, Роспатент был последней инстанцией в этом споре, так как судебная инстанция по иску Sqwin SA в 2021 году запретила ввоз и оборот в России 61 модели смартфонов Samsung с платежным сервисом Samsung Pay. Под запрет попали такие модели, как Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy Z Flip, Samsung Galaxy Fold и прочие устройства, выпущенные с 2017 года.

Уточняется, что российское дочернее предприятие Samsung Electronics потребовала признать недействительным этот патент в связи с рядом нарушений, допущенных в процессе его регистрации в РФ. Автор изобретения Виктор Гульченко в 2012 подал заявку в патентное ведомство Германии, однако при подаче заявки в Роспатент российский патент был расширен и дополнен. Издание уточняет, что это уже является нарушением патентной практики и законодательства.

Россияне обрушили рейтинг приложения Apple

Наука и техника,Санкции,Изобретения,Виктор Гульченко,Роспатент,Samsung,Apple,
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