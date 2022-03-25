В Антарктиде обрушился массивный ледяной шельф

Шельфовые ледники являются продолжением ледяных щитов, которые плавают над океаном и играют важную роль в сдерживании внутреннего льда. Без них внутренний лед быстрее стекает в океан, что приводит к повышению уровня моря, отмечают ученые. Доктор Кэтрин Колелло Уокер, специалист НАСА и Океанографического института Вудс-Хоул, сказала, что, хотя шельфовый ледник Конгер был относительно небольшим, "это одно из самых значительных событий обрушения в Антарктиде с начала 2000-х годов, когда распался шельфовый ледник Ларсен". Уокер пояснила, что шельфовый ледник Конгер сокращался с середины 2000-х годов, к 4 марта этого года он потерял более половины своей площади по сравнению с январскими измерениями, составлявшими около 1200 квадратных километров. По словам Хелен Аманды Фрикер, профессора Полярного центра Скриппса, в марте в Восточной Антарктиде произошло три случая, когда глыбы льда откалываются от края ледника. Помимо обрушения шельфового ледника Конгера, произошли небольшие отколы ледника Тоттен и шельфового ледника Гленцера.