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25 минут назад

В Антарктиде обрушился массивный ледяной шельф

Российская ГазетаРоссийская Газета

Согласно спутниковым данным Национального аэрокосмического агентства США (НАСА), шельфовый ледник размером с Рим полностью разрушился в Восточной Антарктиде за несколько дней рекордно высоких температур. Шельфовый ледник Конгер, площадь поверхности которого составляла около 1200 квадратных километров, разрушился еще 15 марта, сообщили ученые в пятницу.

В Антарктиде обрушился массивный ледяной шельф
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На прошлой неделе в Восточной Антарктиде наблюдались необычно высокие температуры: 18 марта на станции Конкордия была зафиксирована рекордная температура -11,8°C , что более чем на 40°C выше сезонных норм. Рекордные температуры стали следствием атмосферного потока, который удерживал тепло над континентом, сообщает Guardian.

Шельфовые ледники являются продолжением ледяных щитов, которые плавают над океаном и играют важную роль в сдерживании внутреннего льда. Без них внутренний лед быстрее стекает в океан, что приводит к повышению уровня моря, отмечают ученые. Доктор Кэтрин Колелло Уокер, специалист НАСА и Океанографического института Вудс-Хоул, сказала, что, хотя шельфовый ледник Конгер был относительно небольшим, "это одно из самых значительных событий обрушения в Антарктиде с начала 2000-х годов, когда распался шельфовый ледник Ларсен". Уокер пояснила, что шельфовый ледник Конгер сокращался с середины 2000-х годов, к 4 марта этого года он потерял более половины своей площади по сравнению с январскими измерениями, составлявшими около 1200 квадратных километров. По словам Хелен Аманды Фрикер, профессора Полярного центра Скриппса, в марте в Восточной Антарктиде произошло три случая, когда глыбы льда откалываются от края ледника. Помимо обрушения шельфового ледника Конгера, произошли небольшие отколы ледника Тоттен и шельфового ледника Гленцера.

Наука и техника,NASA,
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