Учёные получили самое детальное фото Солнца в истории

Около двух лет назад в сторону Солнца был запущен зонд Solar Orbiter. С его помощью учёные хотели изучить ближайшую к нам звезду, в том числе с помощью набора инструментов. В их число вошёл и усовершенствованный ультрафиолетовый формирователь изображений.

Фото: NASA NASA

С его помощью специалисты сумели захватить изображения внешней атмосферы Солнца с самым высоким разрешением. Сообщается, что детальную фотографию получили с помощью экстремального ультрафиолетового тепловизора на борту NASA и солнечного орбитального аппарата ЕКА.

Для формирования итогового результата, пришлось сделать 25 отдельных снимков в течение 4 часов. При этом само изображения специалисты NASA собирали как огромную мозаику. Полученный вариант имеет более 83 млн пикселей в сетке 9148 x 9112 пикселей — это в 10 раз превышает разрешение 4K.