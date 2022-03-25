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29 минут назад

Учёные получили самое детальное фото Солнца в истории

Ferra.ruFerra.ru

Около двух лет назад в сторону Солнца был запущен зонд Solar Orbiter. С его помощью учёные хотели изучить ближайшую к нам звезду, в том числе с помощью набора инструментов. В их число вошёл и усовершенствованный ультрафиолетовый формирователь изображений.

Учёные получили самое детальное фото Солнца в истории
Фото: NASANASA

С его помощью специалисты сумели захватить изображения внешней атмосферы Солнца с самым высоким разрешением. Сообщается, что детальную фотографию получили с помощью экстремального ультрафиолетового тепловизора на борту NASA и солнечного орбитального аппарата ЕКА.

Для формирования итогового результата, пришлось сделать 25 отдельных снимков в течение 4 часов. При этом само изображения специалисты NASA собирали как огромную мозаику. Полученный вариант имеет более 83 млн пикселей в сетке 9148 x 9112 пикселей — это в 10 раз превышает разрешение 4K.

По словам учёных, свежий снимок, за счёт своих особенностей, поможет учёным понять принцип повышения температуры в атмосферных слоях Солнца.

Наука и техника,NASA,
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