Физики создали сжимаемый квантовый газ

Исследователи из Боннского университета (Германия) создали газ из легких частиц, который можно сжимать до невероятной степени. Кроме того, полученные в ходе эксперимента результаты подтвердили предсказания основных теорий квантовой физики.

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Исследование опубликовано в журнале Science, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Газы обычно состоят из атомов или молекул, которые вращаются в пространстве с определенной скоростью. В этом отношении они очень похожи свет, который состоит из фотонов. И эти фотоны, как предсказывает теория, тоже можно рассматривать как газ. Следовательно, их можно сжимать при определенных условиях почти без усилий.

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Данное теоретическое предсказание в ходе эксперимента и было проверено авторами нового исследования. Для этого, как объясняет соавтор работы доктор Джулиан Шмит, частицы света были помещены в крошечную коробку из зеркал. Чем больше фотонов ученые туда помещали, тем плотнее становился фотонный газ. Причем чтобы создать газ с переменным числом частиц и четко определенной температурой, исследователи использовали "тепловую ванну".

"Мы поместили молекулы в зеркальный ящик, который был способен поглощать фотоны, - объясняет Шмитт. - Впоследствии они испускали новые фотоны, которые в среднем обладают температурой молекул, примерно соответствующей комнатной температуре".

В ходе эксперимента было учтено и то, что фотонные газы обычно не имеют однородной плотности, то есть в одних местах частиц содержится гораздо больше, чем в других. А для проведения эксперимента ученым был необходим однородный квантовый газ. Его им буквально пришлось создавать.

Для этого в зеркальной ловушке было обустроено специальное плоское дно, созданное с помощью метода микроструктурирования. Оно помогло ученым впервые создать однородный квантовый газ из фотонов, а затем сжать его до невероятной степени, не прилагая при этом больших усилий для самого сжатия.