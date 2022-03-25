В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 95.66EUR 105.27
Войти в почту
40 минут назад

Долгая жизнь оказалась опасной для планеты

Lenta.ruLenta.ru

Ученые из Китая, Норвегии и Японии обнаружили, что долгая жизнь может быть опасной для планеты. Они пришли к неожиданному выводу, что поколение бэби-бумеров (людей, родившихся в период с 1946 по 1964 годы) в развитых странах оказывают наибольшее влияние на климат по сравнению с другими возрастными группами. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Nature Climate Change.

Долгая жизнь оказалась опасной для планеты
Фото: ReutersReuters

На долю лиц в возрасте от 60 лет и старше приходится почти треть выбросов парниковых газов. В будущем ожидается, что число пожилых людей в 32 изученных странах в период с 2019 по 2050 год удвоится. Таким образом, старение населения способно привести к проблемам с сокращением выбросов углекислого газа в будущем. Исследователи отметили, что происходящие демографические изменения создают больше проблем для смягчения последствий климатического кризиса на уровне отдельных стран и требуют более серьезных общественных усилий.

Видео дня

Ученые анализировали выбросы парниковых газов в 2005, 2010 и 2015 годах в странах Евросоюза, Норвегии, Великобритании, США, Австралии и Японии среди различных возрастных групп. В результате вклад пожилых людей в общий объем выбросов, связанных с потреблением, в 2005 году составил около 25 процентов. В 2015 году вырос до 32,7 процента, став максимальным среди всех возрастных групп. В 2015 году у пожилых людей в США и Австралии был самый высокий углеродный след на душу населения в 21 тонну. На долю пожилых людей в Японии приходилось более половины от всех выбросов в атмосферу в стране. Меньше всего выбросов генерировали жители Румынии, Литвы, Венгрии, Хорватии и Эстонии.

Ученые отмечают, что тенденция с высокими выбросами от пожилых людей в основном обусловлена изменениями в их расходах.

«Раньше пожилые люди были бережливыми. Поколение, пережившее Вторую мировую войну, тщательно следило за тем, как они тратили ресурсы. "Новые пожилые люди" отличаются от них», — заявил эколог из Норвежского университета естественных и технических наук Эдгар Хартфич.

Он добавил, что бэби-бумеры, по сравнению с предыдущим поколением, тратят больше денег на дома, еду и потребляют больше энергии.

Несмотря на то, что в период с 2005 по 2015 год выбросы парниковых газов всеми возрастными группами сократились, лица старше 60 лет преуспели в этом меньше всего и уменьшили углеродный след лишь на 1,5 тонны на человека в год. Лидерами по сокращению выбросов стали молодые люди возрастом до 30 лет с показателем в 3,7 тонны в год.

Наука и техника,ЕС,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители