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5 минут назад

Spotify уходит из России

Елена Прошина

Аудиостриминговый сервис Spotify покидает рынок России. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Bloomberg.

Spotify уходит из России
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что полностью сервис прекратит работу в России в апреле.

Ранее Spotify объявил о закрытии своего офиса в РФ из-за событий на Украине. При этом говорилось, что сам сервис останется доступным для российских пользователей. Однако в начале марта компания заявила о приостановке подписки для россиян. В Spotify объяснили данное решение прекращением работы на территории РФ платежных систем Visa и Mastercard. Также с сервиса был удален контент, спонсируемый российскими властями, в том числе подкасты, принадлежащие СМИ.

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