Spotify уходит из России

Ранее Spotify объявил о закрытии своего офиса в РФ из-за событий на Украине. При этом говорилось, что сам сервис останется доступным для российских пользователей. Однако в начале марта компания заявила о приостановке подписки для россиян. В Spotify объяснили данное решение прекращением работы на территории РФ платежных систем Visa и Mastercard. Также с сервиса был удален контент, спонсируемый российскими властями, в том числе подкасты, принадлежащие СМИ.