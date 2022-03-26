В Совфеде назвали риски использования Facebook и Instagram

Ответственности за наличие аккаунтов в Facebook и Instagram (запрещенные в РФ соцсети; принадлежат корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), не предусмотрено ни для граждан, ни для юридических лиц. Об этом сообщил глава конституционного комитета Совета Федерации Андрей Клишас в интервью РБК.

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Сенатор добавил, что владельцам акций корпорации также не грозят никакие санкции. Вместе с тем он отметил, что, если бы у него были акции такой компании, он бы от них избавился.

В то же время Клишас предупредил о рисках, которые могут возникнуть при перечислении денежных средств, в том числе за рекламу на данных площадках. Он пояснил, что фактически это будет являться финансированием экстремистской организации. Что касается продажи продукции в вышеуказанных соцсетях, то делать это, «наверное», можно, добавил сенатор.