В Китае рассказали о возможной миссии к Венере

Китай рассматривает добавление миссии на Венеру в свою космическую программу. Об этом сообщает газета Хуаньцю Шибао.

Фото: CNSA/PEC CNSA/PEC

В 2020 году Китай запустил первую межпланетную миссию, «Тяньвэнь-1». В ходе нее к Марсу отправились орбитальный аппарат и марсоход «Чжужун».

У Вэйжэнь, главный конструктор китайской лунной программы, рассказал прессе о дальнейших планах по космосу. По его словам, за «Тяньвэнь-1» последуют миссии номер 2, 3 и 4. Слово «Тяньвэнь» обозначает «вопросы к небу», и потому миссии с таким названием могут лететь не только на Марс.

«Последующие исследования дальнего космоса будут долгосрочными и непрерывными», – сказал У.

Далее он уточнил, что речь может идти о миссиях к астероидам и к другим планетам Солнечной системы, в том числе – Венеры. Говоря о долгосрочной перспективе, инженер отметил, что Китай планирует к 2049 году, к столетию образования КНР, исследовать сотню небесных тел в нашей системе.

Ранее стало известно, что миссию для поиска жизни на Венере отправит американская частная компания.