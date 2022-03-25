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1 час назад

В России анонсировали ноутбук за 200 тысяч рублей

Lenta.ruLenta.ru

Омская компания «Промобит» анонсировала ноутбук на базе отечественного процессора «Байкал-М». Об этом сообщает издание NGS55.ru.

В России анонсировали ноутбук на базе «Байкал-М»
Фото:  BITBLAZE BITBLAZE

По словам разработчиков устройства, модель получила название BITBLAZE Titan BM15. Девайс основан на российском процессоре «Байкал-М», позже компания планирует выпустить версию на базе процессора «Эльбрус-2С3». Компьютер получил восьмиядерный чип со встроенной видеокартой, 16 гигабайт оперативной памяти, SSD емкостью от 256 до 512 гигабайт. Модель имеет 15,6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1920х1080 пикселей.

«Прежде всего наш ноутбук ориентирован на корпоративный рынок, на компании с госучастием. Это обусловлено государственной политикой, которая держит курс на постепенный переход на ИТ-оборудование и программное обеспечение отечественного производства», — заявил директор компании-разработчика Максим Копосов.

Стоимость компьютера в версии с алюминиевым корпусом составит 100-120 тысяч рублей, модель с корпусом из титана будет стоить минимум 200 тысяч рублей. Однако цены могут быть скорректированы из-за «текущей ситуации».

По словам Копосова, в компьютере используются детали от иностранных поставщиков — из Тайваня, США, Японии, Евросоюза. Однако «Промобит» будет искать альтернативные каналы поставок. Руководитель компании отметил, что возможна полная замена иностранных компонентов на российские, но это будет реализовано только при условии наличия отечественных деталей и их конкурентоспособности.

В конце января российский производитель компьютерной техники iRU заявил, что попробует начать продажи ноутбуков с отечественными процессорами «Байкал-М». По словам представителей компании, если сравнивать с аналогичными по характеристикам ноутбуками производства HP или Lenovo, то модели с российской начинкой будут стоить на 15-20 процентов дороже.

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