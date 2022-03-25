Из чего делают сахар и где его производят

Как булки не растут на деревьях, так и сахар не появляется сразу упаковке, готовый к тому, чтобы его купили и немедленно употребили. «Рамблер» выяснил, где производят сахар, почему он белого цвета и в каких количествах его можно есть каждый день, не опасаясь за собственное здоровье.

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Родиной сахара считается Индия, там его называли — śarkaraḥ — что в переводе означает песчинка, гравий и, конечно же, сахар. Еще во времена античности сахар возили из Индии в Египет, а оттуда в Грецию и Рим. Кстати, в русский язык это слово проникло из греческого.

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В IX веке сахарный тростник, из которого производили сахар, возделывали в Египте, на Сицилии и в южный районах Испании, но с развалом Римской империи эта практика сошла на нет. Сейчас производство сахара развито в нескольких странах, а количество видов сахара зависит от сырья, из которого его производят.

Бразилия

Эта страна — мировой лидер по производству сахара. Здесь выращивается сахарный тростник, из которого потом вырабатывается тростниковый сахар. Эта же страна больше всего экспортирует. Для выращивания сахарного тростника необходим жаркий климат с большим количеством солнечных дней в году и достаточным количеством осадков. Бразилия идеально для этого подходит.

Тростник собирают вручную или с помощью техники, рубят на куски отправляют на перерабатывающий завод, где сырье измельчается до необходимого размера. После этого либо экстрагируют сок с водой, либо подвергают его диффузии. Дальше сок очищают от примесей с помощью гашеной извести и нагревают, что остановить ферментацию. После этого воду испаряют, в результате чего получают кристаллы сахара-сырца, или утфеля. Затем сахар отбеливают, для чего используется диоксид серы или угольная кислота. Из побочных продуктов, которые в больших количествах образуются при производстве сахара, можно выделить патоку. Она также находит свое применение в пищевой промышленности.

Индия

Несмотря на то, что Индия — родина сахара, по объему производства она несколько уступает Бразилии и занимает почетное второе место. Здесь подходящий климат и большие территории, на которых можно выращивать сахарный тростник. В Индии сахар из тростника получают таким же образом. Разница возможна в деталях. Кстати, не всегда сахар отбеливают, коричневый сахар пользуется заслуженной популярностью, поскольку обладает своеобразным вкусом и ароматом. Часто его подают к чаю и кофе.

Европа

Здесь нет подходящих условий для массовой культивации сахарного тростника, за исключением, может быть, некоторых районов. Поэтому сахар долгое время поставлялся из колоний, позволить его себе могли только очень богатые люди. Пока немецкий химик не поделился своими предположениями о том, что сахар можно добывать из сахарной свеклы. Наблюдения ученого были опубликованы в 1747 году, а уже его ученик сумел обустроить первый завод по производству. Первые попытки наладить процесс были не такими успешными, как хотелось бы.

Однако со временем процесс изготовления сахара усовершенствовали, во многом благодаря Наполеону, который не захотел мириться с высокими ценами на колониальный сахар и решил во что бы то ни стало наладить местное производство. Так, начали применять терки, гидравлические прессы, процеживание через костный уголь, сгущение с помощью пара. К 1828 году во Франции было запущено более ста предприятий, технология производства сахара постепенно распространилась и в других странах Европы, где выращивали сахарную свеклу.

Россия

На Руси сахар был известен примерно с XI-XII веков, он был привозным, позволить его себе могли лишь избранные. Первое производство сахара из сахарной свеклы в России появилось при Петре I, но использовать приходилось зарубежное сырье. Собственное сырье — сахарную свеклу — стали применять, начиная с 1809 года. Технологию очищения свекловичного сока с помощью извести предложил российский ученый, этот способ применяется до сих пор. Кстати, в России из свекловичного сока научились добывать не только сахар, но и спирт, а свекла также идет на корм скоту.

Канада

Здесь сахарный тростник не растет, но сахар добывают из кленов. Кленовый сахар известен, начиная с XVII века. В феврале-марте, когда начинается сокодвижение, в сахарных кленах просверливают небольшие отверстия и собирают сок, содержащий около 3% сахара. Затем сок выпаривают и получают кленовый сироп, из которого потом делают сахар. На экспорт он не идет, но на внутреннем рынке находит своего потребителя. А вот кленовый сироп известен далеко за пределами Канады.

США

В северных штатах США, когда на юге шла гражданская война, пробовали получать сахар из сорго. Но технология не получила большого распространения. Главный и весьма существенный минус в том, что выход кристаллического сахара был слишком мал, несмотря на то что в сорговом соке содержится большое количество сахарозы.

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Возможно, со временем появится более выгодный способ извлечения сахара из сорго, поскольку это растение может расти в засушливых местах, в отличие от того же сахарного тростника.

Юго-Восточная Азия

Еще одним растением, из которого можно получать сахар, является пальма. Причем для этого могут подойти самые разные виды пальм. Так, на Шри-Ланке чаще всего сахар добывают из кокосовой пальмы. На молодом цветочном початке делают надрез и собирают сок, затем лишнюю влагу выпаривают и получают кристаллы сахарозы, которые формуются в скорлупе кокосового ореха. Как правило, такой сахар не идет на экспорт.

Уроки химии

Мы выяснили из чего делают сахар и как делают сахар, а теперь разберемся, что это такое с точки зрения химии. В чистом виде сахар является простым углеводом, который состоит двух молекул:

глюкозы,

фруктозы.

Его получают из многих растений. Фруктоза также содержится в сладких фруктах, а глюкоза вместе с другой молекулой лактозой образует молочный сахар, который содержится в молочных продуктах.