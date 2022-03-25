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1 час назад

В России предсказали исчезновение Android-смартфонов

Lenta.ruLenta.ruиещё 3

Google перестала сертифицировать смартфоны российских производителей. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Mobile-Review.

В России предсказали исчезновение Android-смартфонов
Фото: UnsplashUnsplash

Журналисты ссылаются на информацию от двух российских компаний, которые занимаются производством смартфонов. Как рассказали изданию, Google прекратила сертификацию софта, сославшись на закон об экспорте США, который запрещает передачу американских технологий в Россию. Отказ Google одобрять выпуск Android-смартфонов подтвердили две отечественные компании.

Специалисты Mobile-Review объяснили, что из-за запрета российские компании не смогут выпускать телефоны на базе Android и с поддержкой сервисов Google — например, Google Play, Google Pay, YouTube. Также эксперты предсказали риск полного исчезновения Android-смартфонов от других производителей. Это возможно в том случае, если Google откажется от сертифицирования всех без исключения смартфонов, поставляемых на российский рынок.

Позже авторы продемонстрировали сообщение о приостановке процесса сертификации Android-смартфонов от Google, предположительно, отправленное компании DEXP.

«Возможно, что в Google пытаются подстелить соломку и это временная остановка», — отметили журналисты.

По словам авторов, при негативном сценарии отечественный рынок ждет параллельный импорт и активация смартфонов вне территории России.

25 марта стало известно, что Apple приостановила поддержку карт «Мир» в платежном сервисе Apple Pay. Об этом компания уведомила Национальную систему платежных карт (НСПК).

Наука и техника,НСПК,Google,Apple,
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