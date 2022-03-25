Рогозин прокомментировал японские санкции

«Цель — ограничить ее возможности по выполнению государственного оборонного заказа и госконтрактов в интересах наших спутникостроительных фирм. Санкции давно ожидаемые. Будут парированы реализуемой программой импортозамещения и на сроках создания космических аппаратов не скажутся», — заметил руководитель госкорпорации.

В марте Рогозин заявил, что производителю ракет семейства «Союз» — Ракетно-космическому центру «Прогресс» — все равно на санкции Запада. В том же месяце госкорпорация в ответ на санкции прекратила поставки ракетных двигателей в США.