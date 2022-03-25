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1 час назад

Компания SpaceX подняла цены на запуск ракет

Мир24Мир24

Американская компания SpaceX подняла цены на запуск ракет Falcon 9 и Falcon Heavy. Отмечается, что корректировка стоимости произведена из-за чрезмерного уровня инфляции, передает SpaceNews.

Компания SpaceX подняла цены на запуск ракет
Фото: NASA / Автор не известенNASA / Автор не известен

В среднем рост составил 8%. В связи с этим пуск тяжелой ракеты Falcon 9 теперь обойдется в 67 миллионов долларов (ранее было 62 миллиона). А старт сверхтяжелого носителя Falcon Heavy будет стоить 97 миллионов вместе 90 миллионов долларов.

В компании заметили, что стоимость миссий, которые были приобретены в этом году, но будут выполнены после 2023-го, может подлежать дополнительным корректировкам из-за инфляции.

Ранее сообщалось, что прототип космического корабля Starship впервые отправится на околоземную орбиту уже в мае. Об этом заявил основатель компании SpaceX Илон Маск.

А в феврале он рассказывал о новой ракетной системе Monster. По его словам, Федеральное управление гражданской авиации пока не выдало лицензию на полет, так как не завершена экологическая экспертиза. Но это может произойти уже совсем скоро.

Новая ракетная система SpaceX высотой 120 метров является самой большой из когда-либо созданных. В ходе первого испытательного полета сверхтяжелая ракета-носитель отправит «звездолет» в 90-минутное кругосветное путешествие, которое закончится посадкой у Гавайских островов.

Наука и техника,Илон Маск,SpaceX,
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