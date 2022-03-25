Американская компания SpaceX подняла цены на запуск ракет Falcon 9 и Falcon Heavy. Отмечается, что корректировка стоимости произведена из-за чрезмерного уровня инфляции, передает SpaceNews.

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В среднем рост составил 8%. В связи с этим пуск тяжелой ракеты Falcon 9 теперь обойдется в 67 миллионов долларов (ранее было 62 миллиона). А старт сверхтяжелого носителя Falcon Heavy будет стоить 97 миллионов вместе 90 миллионов долларов.

В компании заметили, что стоимость миссий, которые были приобретены в этом году, но будут выполнены после 2023-го, может подлежать дополнительным корректировкам из-за инфляции.

А в феврале он рассказывал о новой ракетной системе Monster. По его словам, Федеральное управление гражданской авиации пока не выдало лицензию на полет, так как не завершена экологическая экспертиза. Но это может произойти уже совсем скоро.