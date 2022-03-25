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43 минуты назад

Названы мешающие достичь долголетия продукты

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Американский ученый Дэн Бюттнер, занимающийся исследованием особенностей жизни населения регионов с высокой концентрацией долгожителей назвал продукты, которые, по его мнению, мешают для проживания до глубокой старости. Об этом сообщает «Медик Форум».

Названы мешающие достичь долголетия продукты
Фото: ReutersReuters

Эксперт, изучающий так называемые «голубые зоны», отметил, что есть ряд продуктов, которые не принято употреблять в местах, где люди, как правило, достигают долголетия. Он посоветовал воздержаться от фастфуда, содержащего огромное количество калорий и жира, продуктов с добавленным сахаром и высокой концентрацией быстро усваиваемых углеводов, переработанного мяса, а также сладких газированных напитков.

Ранее диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала, какие продукты стоит употреблять весной, чтобы поддержать ослабленный после зимы организм. Она назвала фрукты, овощи и ягоды самыми полезными продуктами в это время года.

Наука и техника,Елена Соломатина,
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