Названы мешающие достичь долголетия продукты

Американский ученый Дэн Бюттнер, занимающийся исследованием особенностей жизни населения регионов с высокой концентрацией долгожителей назвал продукты, которые, по его мнению, мешают для проживания до глубокой старости. Об этом сообщает «Медик Форум».

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Эксперт, изучающий так называемые «голубые зоны», отметил, что есть ряд продуктов, которые не принято употреблять в местах, где люди, как правило, достигают долголетия. Он посоветовал воздержаться от фастфуда, содержащего огромное количество калорий и жира, продуктов с добавленным сахаром и высокой концентрацией быстро усваиваемых углеводов, переработанного мяса, а также сладких газированных напитков.