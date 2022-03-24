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1 час назад

Предок жука-грибовика обнаружен в кусочке янтаря из эоцена

GismeteoGismeteo

В Балтийском федеральном университете им. Канта сообщили об очередной находке в янтаре, застывшем еще в эоцен. Внутри камешка находился неизвестный прежде науке вид инсектов, родственный современным жукам-грибовикам. Создание обитало на планете около 40 млн. лет назад.

Предок жука-грибовика обнаружен в кусочке янтаря из эоцена
Фото: © shutterstock.com© shutterstock.com

Старший научный сотрудник Музея янтаря в Калининграде Виталий Алексеев рассказал, что современный и ископаемый жуки практически идентичны, и это важно для науки, так как может свидетельствовать и о сходном образе жизни созданий в эоцене и сегодня. Из чего, в свою очередь, можно сделать любопытные выводы о палеоэкологической обстановке десятки миллионов лет назад.

Нынешний жук-грибовик встречается на северных и восточных европейских территориях нечасто. При этом он холодоустойчив. Считалось, что родня находки из янтаря обитала в более теплых, субтропических и тропических зонах. Но жук-грибовик явился неожиданным исключением из правил.

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