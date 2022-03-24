Предок жука-грибовика обнаружен в кусочке янтаря из эоцена

В Балтийском федеральном университете им. Канта сообщили об очередной находке в янтаре, застывшем еще в эоцен. Внутри камешка находился неизвестный прежде науке вид инсектов, родственный современным жукам-грибовикам. Создание обитало на планете около 40 млн. лет назад.

Старший научный сотрудник Музея янтаря в Калининграде Виталий Алексеев рассказал, что современный и ископаемый жуки практически идентичны, и это важно для науки, так как может свидетельствовать и о сходном образе жизни созданий в эоцене и сегодня. Из чего, в свою очередь, можно сделать любопытные выводы о палеоэкологической обстановке десятки миллионов лет назад.