Как создать Telegram-канал: пошаговая инструкция

На фоне блокировок американских соцсетей в России создание Telegram-каналов стало особенно актуальным - это эффективный инструмент для взаимодействия с аудиторией, для ведения бизнеса или личного блога. «Рамблер» составил пошаговую инструкцию и рассказал, как создать Telegram-канал, как вести канал и как менять настройки канала.

Фото: ТАСС ТАСС

Как создать Telegram-канал с компьютера

Видео дня

1. Чтобы создать свой канал, войдите в Telegram через браузер и нажмите на три горизонтальные полоски в верхнем левом углу.

2. Выберите графу «Создать канал».

3. Введите название и создайте описание канала.

4. Выберите тип канала (он может быть публичным или частным). Публичный канал можно будет найти через поиск в Telegram, в частный новым подписчикам удастся попасть только по ссылке-приглашению.

5. Далее придумайте и введите уникальное имя канала, чтобы сформировать ссылку t.me/.

6. Теперь вы можете добавить в свой канал участников из списка контактов или нажать кнопку «Пропустить».

7. Готово!

8. Если вы хотите установить аватарку, изменить описание или внести другие изменения, откройте канал, нажмите на его название, а затем - на три точки в правом верхнем углу.

9. Выберите графу «Управление каналом». Внесите желаемые изменения и сохраните их.

Как создать Telegram-канал со смартфона

1. Нажмите на значок «Написать» в верхнем правом углу приложения.

2. Выберите третью графу в списке - «Создать канал», затем - нажмите на синюю клавишу «Создать канал».

3. Выберите аватарку, добавьте название и описание канала. Картинку для аватара можно выбрать из галереи, найти в интернете или сразу сделать фото через приложение.

4. По аналогии с созданием канала на компьютере, выберите тип канала - публичный или частный.

5. Придумайте и введите уникальное имя канала для ссылки t.me/.

6. После этого Telegram предложит вам подключить функцию «Запретить копирование». В таком случае подписчики не смогут копировать, сохранять или пересылать материал из канала.

7. Затем можно пригласить на свой канал участников из списка контактов или пропустить эту опцию, нажав «Далее».

8. Канал готов!

9. Нажмите на аватар канала, затем - «Изм.», если хотите внести какие-либо изменения (сменить аватар, изменить описание, тип канала и прочее).

Зачем делать канал закрытым

Если вы решили сделать свой канал частным, новым подписчикам удастся подписаться на него только через ссылку-приглашение. После перехода по такой ссылке пользователи смогут оформить подписку. Это дает возможность монетизации канала - с подписчиков можно взимать ежемесячную оплату за доступ к контенту. Платную подписку или получение донатов можно оформить с помощью сервиса @donate.

Как управлять Telegram-каналом

Если вы планируете вести канал не в одиночку, вам понадобятся администраторы. Для этого нужно нажать на аватарку канала, выбрать графу «Администраторы», а затем - «Добавить администратора». Его нужно будет выбрать из числа подписчиков.

Когда администратор определен, Telegram предложит владельцу обозначить его права.

Администратор может:

• Изменять профиль канала

• Отправлять сообщения от имени канала

• Редактировать все посты

• Удалять чужие сообщения

• Добавлять подписчиков

• Управлять голосовыми чатами

• Назначать других администраторов

Владелец канала может разрешить администратору все эти действия или только часть, переключив тумблеры из «красных» в «зеленые».

Для управления аудиторией необходимо нажать на аватар канала и выбрать графу «Подписчики». После этого можно будет добавить новых подписчиков, выбрав одноименную графу, или забанить уже существующих. Если некоторые подписчики канала должны быть заблокированы, нажмите на «Изм.» в правом верхнем углу, затем - на красный значок напротив ника подписчика.

Как подключить комментарии

Чтобы подписчики нового канала смогли комментировать посты, нужно создать группу и привязать ее к каналу.

Как это работает:

• Нажимаем на название канала

• В правом верхнем углу выбираем «Изм.»

• После этого на экране появятся четыре графы, выбираем самую последнюю - «Обсуждение», затем - «Создать группу».

• Пишем название группы, после - выбираем «Создать» в правом верхнем углу.

• Группа готова! Она привязана к каналу и теперь пользователи могут оставлять своим комментарии к постам.

Как использовать бота для постов

С помощью Telegram-ботов можно создавать симпатичные посты с кнопками, добавлять водяные знаки на фото и видео, составлять контент-план и многое другое.

vc.ru рекомендует использовать один из бесплатных ботов - @BaslayBot. Чтобы найти его, нужно ввести в поисковой строке приложения BaslayBot.

Порядок действий будет таким:

• Перейти в бот, нажать «Начать» для запуска бота.

• Нажать на команду /newbot в тексте сообщения-приветствия.

• Следующее сообщение предложит вам перейти в @BotFather, это также нужно сделать.

• В @BotFather нужно нажать команду /newbot и написать название вашего нового бота. Оно останется в заголовке вашего бота.

• Затем - написать юзернейм вашего нового бота. Он должен состоять из цифр и латинских символов и заканчиваться на «bot».

• Бот создан! Первый шаг - его подключение к @BaslayBot, для этого нужно переслать сообщение о созданном боте из @BotFather в @BaslayBot.

• Второй шаг - нажать на клавишу «Перейти в бот».

• Третий шаг - нажать на команду /addchannel в приветственном сообщении.

После этого бот предложит вам создать пост, контент-план или перейти в настройки.

Нажав «Создать пост», вы можете отправить боту контент в любой форме - текст, фото, видео, опрос. После этого бот предложит выбрать оформление поста - добавление кнопок, автоподписи и прочего.

Если после этого вы нажмете «Отправить», публикация сразу же появится на канале. Если выберите «Отложить», публикацию можно будет запланировать на будущее.

Самые перспективные направления в Telegram

Если вы хотите вести канал не просто «для себя», мечтаете о большой аудитории и рекламе, нужно, чтобы канал соответствовал самым перспективным направлениям. О них со ссылкой на статистику TgStat.ru рассказал блог Gruzdevv.

Сейчас в Telegram больше всего личных блогов, за ними следуют новости и СМИ, на третьем месте - юмор и развлечения. Также в топ-5 входят образовательные каналы и каналы, посвященные бизнесу и стартапам.