Впервые в крови людей обнаружили микропластик

Ученые Амстердамского свободного университета в Нидерландах впервые обнаружили микропластик в крови человека, при этом инородные частицы встретились у 80 процентов протестированных людей. Об этом сообщает издание The Guardian.

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Специалисты проанализировали образцы крови 22 анонимных доноров, все из которых были здоровыми взрослыми людьми, и выявили частицы пластика у 17 человек. Половина образцов содержала ПЭТ-пластик, который обычно используется в бутылках для напитков, а треть содержала полистирол, используемый для изготовления упаковки продуктов питания и других продуктов. Четверть образцов крови содержала полиэтилен, из которого делают пластиковые пакеты.

Ученые пока не знают, какое воздействие микропластик оказывает на здоровье человека. Однако специалисты обеспокоены тем, что микропластик наносит доказанный вред ущерб человеческим клеткам в лабораторных условиях, а частицы загрязнения воздуха, как уже известно, проникают в организм и вызывают миллионы ранних смертей в год. Кроме того, показано, что люди потребляют крошечные частицы с пищей и водой, а также вдыхают их.