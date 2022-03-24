Что такое формат GIF, и почему он так популярен

Создатель формата графических изображений GIF Стивен Уилхайт скончался в США в возрасте 74 лет. Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NBC, Уилхайт скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости Сергей Пятаков / РИА Новости

Graphics Interchange Format (GIF, формат для обмена изображениями) был изобретен возглавляемой Уилхайтом командой программистов из компании CompuServe в 1987 году. Он позволял сжимать серию картинок и быстрее передавать графические данные в условиях низкой мощности электронного оборудования. Формат оказался удобным для демонстрации графиков и простой анимации. В нем можно использовать 256 цветов.

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Как говорится в статье на портале "Хабр", в основе GIF лежит алгоритм сжатия Лемпеля-Зива-Велча (LZW), впервые описанный в 1984 году. Он позволял сжимать не только черно-белые изображения, но и картинки, выполненные в десятках других цветов.

"Это сжатие придало GIF свойства, в то время больше похожие на суперспособности, — пишет автор материала, зарегистрированный на сайте под ником SLY_G. — Более сложный подход, реализованный в LZW, позволял компьютерам сжимать строки данных гораздо более сложные, чем просто несколько одинаковых пикселей подряд".

Как отмечает автор, данный подход позволил GIF "уменьшать фотореалистичные цветные изображения с перемежающимися цветами в небольшие практичные упаковки".

"Все эти уловки появились как раз вовремя. Модемы, видеокарты и CD-ROM помогли расцвести буму домашних компьютеров, предшествовавшему интернету, GIF стал мгновенным стандартом фотореалистичных изображений", — говорится в материале.

Однако GIF популярен до сих пор, несмотря на то, что с момента его создания прошло 35 лет. По мнению SLY_G, секрета успеха в том, что этот старый формат гораздо проще использовать, чем видео.

"Использование гифок не требует плагинов, кодеков, встраивания кода. Работает везде, просто и сразу. Скопируйте ссылку, скачайте файл – и поехали", — пишет автор.

В 2013 году Уилхайт получил премию Webby за свое изобретение и вклад в развитие интернета. Как отмечала тогда The New York Times, формат GIF предоставляет широкие возможности — от сверхбыстрых политических комментариев до цифрового искусства и освещения интриг из жизни звезд.

По информации издания, первая гифка, созданная Уилхайтом, изображала самолет. Сам автор формата называл своей любимой GIF-анимацией "Танцующего ребенка", ставшего популярным в конце 1990-х.

Существуют расхождения в том, как правильно произносить слово "GIF" — "гиф" или "джиф". Уилхайт настаивал на втором варианте.