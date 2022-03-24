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1 час назад

Астрономы обнаружили "второй Юпитер"

Российская ГазетаРоссийская Газетаиещё 1

Международная команда астрономов при помощи спутника TESS, предназначенного для поиска и исследования транзитных экзопланет, обнаружила ранее неизвестную планету размером с Юпитер, но гораздо легче него.

Астрономы обнаружили "второй Юпитер"
Фото: NASA/ShutterstockNASA/Shutterstock

Статья исследователей опубликована на сайте препринтов arXiv.org, а коротко об открытии рассказывает Phys.org. Новая экзопланета получила обозначение TOI-3757 b. По своим размерам она оказалась чуть больше Юпитера, однако ее масса более чем в три раза уступает массе самой крупной планеты Солнечной системы.

Как уточняется в исследовании, TOI-3757 b имеет радиус около 1,09 радиуса Юпитера, а его масса составляет примерно 0,268 массы Юпитера. Такие характеристики делают вновь открытый мир уникальным в своем роде. Он обладает самой низкой плотностью для всех известных объектов, вращающихся вокруг карликовых звезд класса M.

Родительская звезда TOI-3757, относящаяся именно к этому классу, расположена на расстоянии около 578 световых лет от Земли. Она примерно на 37 процентов меньше нашего Солнца, а ее масса примерно на треть меньше солнечной. Наблюдения показали, что открытая экзопланета обращается вокруг нее каждые 3,44 дня. Равновесная температура этого "инопланетного мира" оценивается в 485 градусов Цельсия.

Добавим, что родительская звезда TOI-3757 обладает уровнем металличности, сопоставимым с солнечным. Это означает, что она имеет самую низкую металличность из всех звездных карликов класса М, на орбите вокруг которых вращаются газовые гиганты. Кстати, возраст этой звезды оценивается в 7,1 миллиарда лет.

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