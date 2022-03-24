Назван истинный возраст Млечного Пути

Астрономы из Института астрономии Макса Планка в Гейдельберге (Германия) приблизились к разгадке истинного возраста Млечного Пути. В рамках миссии Gaia ESA они исследовали толстый диск галактики и пришли к выводу, что он начал формироваться на два миллиарда лет раньше, чем ранее предполагалось. Результаты исследования описаны в журнале Nature.

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В ходе проведенного анализа ученые обнаружили, что толстый диск Млечного Пути начал формироваться около 13 миллиардов лет назад, хотя ранее они называли возраст около 11 миллиардов лет. Таким образом, галактика, в которой находится Солнечная система, появилась всего через 0,8 миллиарда лет после Большого взрыва. К таким выводам специалисты пришли, исследовав яркость и положения звезд из базы Gaia Early Data Release 3 (EDR3) и совместив эту информацию с данными химического состава 250 тысяч светил, которые были получены с китайского Большого многоцелевого спектроскопа для наблюдения обширных районов неба (LAMOST), чтобы определить их возраст.

Собранная информация позволила выявить, что формирование Млечного Пути было разделено на две фазы. В первой, которая началась менее чем через миллиард лет после Большого взрыва, начали появляться первые звезды в толстом диске. Внутренняя часть гало, предполагают астрономы, также начала формироваться на этом этапе, однако значительная часть образовалась примерно через два миллиарда лет, после слияния с карликовой галактикой Гайя-Колбаса-Энцелад. Именно этот процесс заполнил большую часть гало звездами. Тонкий диск, в котором находится Солнце, был сформирован уже во время второй фазы.