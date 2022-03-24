В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 96.05EUR 105.47
Войти в почту
45 минут назад

Назван истинный возраст Млечного Пути

Lenta.ruLenta.ruиещё 2

Астрономы из Института астрономии Макса Планка в Гейдельберге (Германия) приблизились к разгадке истинного возраста Млечного Пути. В рамках миссии Gaia ESA они исследовали толстый диск галактики и пришли к выводу, что он начал формироваться на два миллиарда лет раньше, чем ранее предполагалось. Результаты исследования описаны в журнале Nature.

Назван истинный возраст Млечного Пути
Фото: iStockiStock

В ходе проведенного анализа ученые обнаружили, что толстый диск Млечного Пути начал формироваться около 13 миллиардов лет назад, хотя ранее они называли возраст около 11 миллиардов лет. Таким образом, галактика, в которой находится Солнечная система, появилась всего через 0,8 миллиарда лет после Большого взрыва. К таким выводам специалисты пришли, исследовав яркость и положения звезд из базы Gaia Early Data Release 3 (EDR3) и совместив эту информацию с данными химического состава 250 тысяч светил, которые были получены с китайского Большого многоцелевого спектроскопа для наблюдения обширных районов неба (LAMOST), чтобы определить их возраст.

Собранная информация позволила выявить, что формирование Млечного Пути было разделено на две фазы. В первой, которая началась менее чем через миллиард лет после Большого взрыва, начали появляться первые звезды в толстом диске. Внутренняя часть гало, предполагают астрономы, также начала формироваться на этом этапе, однако значительная часть образовалась примерно через два миллиарда лет, после слияния с карликовой галактикой Гайя-Колбаса-Энцелад. Именно этот процесс заполнил большую часть гало звездами. Тонкий диск, в котором находится Солнце, был сформирован уже во время второй фазы.

Исследователи считают, что их наблюдения будут полезны для изучения других галактик, подобных Млечному Пути.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители