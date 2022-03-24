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23 минуты назад

Млечный Путь оказался гораздо старше, чем считалось

Российская ГазетаРоссийская Газетаиещё 1

Новое исследование, проведенное международной командой астрономов, показало, что наша галактика Млечный Путь начала формироваться примерно на два миллиарда лет раньше, чем считалось до сих пор. Это означает, что она является одной из древнейших галактик Вселенной.

Млечный Путь оказался гораздо старше, чем считалось
Фото: iStockiStock

Исследование опубликовано в журнале Nature, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Выводы ученых базируются на наблюдениях, проведенных с помощью миссии Gaia Европейского космического агентства ESA. Астрономам удалось изучить ту часть Млечного Пути, которая известна как "толстый диск".

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Анализ новых данных показал, что эта часть нашей галактики начала формироваться примерно 13 миллиардов лет назад, или всего через 800 миллионов лет после Большого взрыва. Таким образом, Млечный Путь начал формироваться примерно на два миллиарда лет раньше, чем считалось до сих пор.

Для анализа исследователи взяли данные о яркости и позиционировании звезд из обзора неба Gaia Early Data Release 3 (EDR3). Далее эти данные были объединены с измерениями химического состава этих же звезд, проведенными ранее при помощи Китайского многообъектного оптоволоконного телескопа LAMOST. Это помогло точно определить возраст звезд, а на основе этого возраста был уточнен и возраст самой галактики.

Астрономам также удалось выделить две фазы в истории Млечного Пути. На первом этапе, начавшемся всего через 800 миллионов лет после Большого взрыва, "толстый диск" начал формировать звезды. Этот процесс занял около двух миллиардов лет, после чего произошло столкновение Млечного Пути с соседней карликовой галактикой. Космическая катастрофа привела к появлению "тонкого диска", который начал формировать новые звезды, в том числе и наше Солнце.

Слияние двух галактик вызвало всплеск звездообразования, причем "толстый диск" по-прежнему продолжал формировать звезды. Содержавшийся в нем газ, строительный материал для звезд, был израсходован примерно через шесть миллиардов лет после Большого взрыва, после чего стартовала вторая фаза. За это время уровень металличности "толстого диска" вырос более чем в 10 раз. Замеры уровня металличности изученных звезд и помогли ученым определить возраст нашей галактики.

Наука и техника,Европейское космическое агентство,
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