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33 минуты назад

В Apple Pay больше нельзя добавить карты «Мир»

Lenta.ruLenta.ruиещё 2

Американская компания Apple запретила добавлять российские банковские карты «Мир» в сервис Apple Pay.Пользователи сообщают, что добавить новые карты «Мир» в платежную систему компании Apple нет возможности.

Американская компания запретила добавлять в свои сервисы российские банковские карты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Карта недоступна. В настоящее время нельзя использовать эту карту в системе Apple Pay», – такое сообщение показывает сервис при попытке привязать карту «Мир» от Сбера.

В этом убедился корреспондент РИАМО.

Ранее в марте компания Apple включила карты «Мир» в способ оплаты учетной записи.

Сейчас на территории России нельзя рассчитаться с помощью Apple Pay картами зарубежных платежных систем Visa и Mastercard из-за введенных странами Запада санкций.

Сама компания Apple приостановила деятельность в России и не продает свои продукты на российском рынке. В частности, это касается новых iPhone SE, Mac Studio и обновленного iPad Air с весенней презентации.

Наука и техника,Visa,Apple,
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