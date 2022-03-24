Американская компания запретила добавлять в свои сервисы российские банковские карты

Американская компания Apple запретила добавлять российские банковские карты «Мир» в сервис Apple Pay.Пользователи сообщают, что добавить новые карты «Мир» в платежную систему компании Apple нет возможности.

«Карта недоступна. В настоящее время нельзя использовать эту карту в системе Apple Pay», – такое сообщение показывает сервис при попытке привязать карту «Мир» от Сбера.

Сейчас на территории России нельзя рассчитаться с помощью Apple Pay картами зарубежных платежных систем Visa и Mastercard из-за введенных странами Запада санкций.

Сама компания Apple приостановила деятельность в России и не продает свои продукты на российском рынке. В частности, это касается новых iPhone SE, Mac Studio и обновленного iPad Air с весенней презентации.