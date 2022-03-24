Microsoft отключила почту Mail.Ru от своих серверов

С 17 марта у пользователей VK наблюдаются проблемы с просмотром файлов, прикрепленных к письмам в почтовом клиенте компании Mail.Ru . Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник внутри российской IT-компании, причиной неполадок стало отключение почтового сервиса от серверов американской компании Microsoft .

«Наш партнер столкнулся с техническими сложностями, и мы работаем над новым решением вместе с компанией «МойОфис», чтобы пользователи могли и дальше использовать привычную функциональность», – цитирует издание сообщение пресс-службы компании VK.

После перехода VK на новое решение, разработанное совместно с «МойОфис», в почтовом клиенте Mail.Ru появится новая функция – «Автономный модуль редактирования». Он, как сообщается, позволит открывать и редактировать файлы из вложений прямо в браузере без скачивания. В VK уверяют, что смена разработчика не повлияет на качество продукта.