В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+17° в 
USD 103.16EUR 113.26
Войти в почту
25 минут назад

Microsoft отключила почту Mail.Ru от своих серверов

Газета.RuГазета.Ru

С 17 марта у пользователей VK наблюдаются проблемы с просмотром файлов, прикрепленных к письмам в почтовом клиенте компании Mail.Ru. Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник внутри российской IT-компании, причиной неполадок стало отключение почтового сервиса от серверов американской компании Microsoft.

Microsoft отключила почту Mail.Ru от своих серверов
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Наш партнер столкнулся с техническими сложностями, и мы работаем над новым решением вместе с компанией «МойОфис», чтобы пользователи могли и дальше использовать привычную функциональность», – цитирует издание сообщение пресс-службы компании VK.

После перехода VK на новое решение, разработанное совместно с «МойОфис», в почтовом клиенте Mail.Ru появится новая функция – «Автономный модуль редактирования». Он, как сообщается, позволит открывать и редактировать файлы из вложений прямо в браузере без скачивания. В VK уверяют, что смена разработчика не повлияет на качество продукта.

Последние новости
Наука и техника,Интернет,Mail.ru Group,Microsoft,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители