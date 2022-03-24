В Самаре ученые сделали микролинзы для смартфонов

Ученые Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королёва и Института систем обработки изображений РАН разработали новый вид микролинз, сообщил пресс-центр вуза.

Фото: Самарский университет Самарский университет

Изобретение поможет значительно улучшить характеристики и расширить возможности оптических пинцетов - устройств, которые с помощью лазерного луча ловят, удерживают и перемещают микроскопические объекты - живые клетки, бактерии, вирусы.

Исследования проводились при финансовой поддержке Российского научного фонда и программы развития Самарского университета на 2021-2030 годы в рамках "Приоритет 2030".

Как рассказал один из авторов исследования доцент кафедры технической кибернетики Самарского университета им. Королёва Дмитрий Савельев, микролинзы могут использоваться для более точного удаления лазером биотканей при проведении операций на глазах, а также в сфере микроэлектроники.