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1 час назад

В НАСА высказались об отношениях с «Роскосмосом»

Lenta.ruLenta.ru

Глава НАСА Билл Нельсон высказался об отношениях с «Роскосмосом». Он заявил об этом в среду, 23 марта, на брифинге для журналистов, передает ТАСС.

В НАСА высказались об отношениях с «Роскосмосом»
Фото: ReutersReuters

Так он ответил на вопрос о том, как повлияли события на Украине на отношения двух ведомств. По словам Нельсона, профессиональные отношения остались неизменными.

«Профессиональные отношения между астронавтами и космонавтами на борту станции, а также профессиональные отношения между центрами управления полетами в Хьюстоне и Москве остались неизменными. И это то, что мы ожидаем», — сказал Нельсон.

В начале марта «Роскосмос» объявил о прекращении поставок в США ракетных двигателей производства объединения «Энергомаш». В феврале президент Соединенных Штатов Джо Байден анонсировал санкции против российской космической программы.

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