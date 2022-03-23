В России ограничили доступ к сервису News.Google

Доступ к интернет-сервису News.Google ограничен на территории России за обеспечение доступа к материалам, содержащим недостоверную информацию о ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Роскомнадзора в ответ на запрос ТАСС.