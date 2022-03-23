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8 минут назад

Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-сервису News.Google

ТАССТАСС

Доступ к интернет-сервису News.Google ограничен на территории России за обеспечение доступа к материалам, содержащим недостоверную информацию о ходе специальной военной операции на Украине. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Роскомнадзора в ответ на запрос ТАСС.

В России ограничили доступ к сервису News.Google
Фото: ТАССТАСС

"На основании требования Генеральной прокуратуры России Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-сервису News.Google на территории страны. Упомянутый американский новостной интернет-ресурс обеспечивал доступ к многочисленным публикациям и материалам, содержащим недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной операции на территории Украины", - указано в сообщении.

Наука и техника,Роскомнадзор,Генпрокуратура РФ,
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