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33 минуты назад

Рогозин оценил риски отключения России от GPS

Вероника Полынина

Отключить Россию от навигационной спутниковой системы GPS технически очень сложно. Об этом заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, передает ТАСС.

Рогозин оценил риски отключения России от GPS
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Таким образом Рогозин прокомментировал ранее озвученную им же информацию о том, что США в качестве санкционной меры рассматривают вопрос отключения России от GPS.

Тогда глава Роскосмоса заверил россиян, что им не стоит опасаться отключения GPS, потому что российская система «Глонасс» продолжит работать.

Сегодня, выступая в эфире программы «Большая игра» на Первом канале, Дмитрий Рогозин сообщил, что в текущем году Россия планирует вывести на орбиту несколько навигационных спутников «Глонасс» нового поколения - «Глонасс-К» и «Глонасс-К2».

Кроме того, Рогозин заявил, что Роскосмос теперь будет заключать международные контракты в рублях.

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