Рогозин оценил риски отключения России от GPS

Отключить Россию от навигационной спутниковой системы GPS технически очень сложно. Об этом заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, передает ТАСС.

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Таким образом Рогозин прокомментировал ранее озвученную им же информацию о том, что США в качестве санкционной меры рассматривают вопрос отключения России от GPS.

Тогда глава Роскосмоса заверил россиян, что им не стоит опасаться отключения GPS, потому что российская система «Глонасс» продолжит работать.

Сегодня, выступая в эфире программы «Большая игра» на Первом канале, Дмитрий Рогозин сообщил, что в текущем году Россия планирует вывести на орбиту несколько навигационных спутников «Глонасс» нового поколения - «Глонасс-К» и «Глонасс-К2».