В работе Telegram произошел сбой

Сбои в работе мессенджера Telegram наблюдаются в среду, следует из данных, размещенных на странице сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

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По состоянию на 19:32 мск было зафиксировано 3 298 отчетов о сбоях в работе мессенджера.

По данным Downdetector, 70% сообщивших о проблемах пользователей жаловались на подключение сервера, 20% - на работу приложения, 10% - на проблемы с получением сообщений.