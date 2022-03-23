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44 минуты назад

В работе Telegram произошел сбой

ТАССТАССиещё 5

Сбои в работе мессенджера Telegram наблюдаются в среду, следует из данных, размещенных на странице сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

В работе Telegram произошел сбой
Фото: ТАССТАСС

По состоянию на 19:32 мск было зафиксировано 3 298 отчетов о сбоях в работе мессенджера.

По данным Downdetector, 70% сообщивших о проблемах пользователей жаловались на подключение сервера, 20% - на работу приложения, 10% - на проблемы с получением сообщений.

Наиболее активно о неполадках сообщали в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

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