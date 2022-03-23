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1 час назад

Спутниковый интернет Starlink подорожал

Lenta.ruLenta.ruиещё 1

Компания SpaceX увеличила стоимость доступа к спутниковому интернету Starlink. Об этом сообщает издание The Verge.

Спутниковый интернет Starlink подорожал
Фото: ReutersReuters

В письме для клиентов представители компании заявили, что цены выросли в связи с инфляцией. С этого момента стоимость месячного доступа к сети Starlink увеличилась с 99 до 110 долларов. Также подорожал стартовый комплект — теперь он обходится в 599 вместо 499 долларов. В него входит пользовательский терминал или антенна для подключения к спутникам.

Также в компании сообщили, что те клиенты, которые оформили предзаказ на комплекты по старым ценам должны будут доплатить разницу. Отмечается, что новые цены будут внедряться постепенно в разных регионах мира.

В SpaceX не стали уточнять, подорожает ли премиальный сервис Starlink, который предлагает доступ к более быстрому интернету за 500 долларов в месяц. В этом случае стартовый комплект стоит 2500 долларов.

«С момента запуска нашей общедоступной бета-версии в октябре 2020 года команда Starlink утроила количество спутников на орбите, в четыре раза увеличила количество наземных станций. Мы постоянно улучшаем нашу сеть», — заявили представители сервиса.

В середине марта стало известно, что средняя скорость спутникового интернета Starlink Илона Маска впервые превысила 100 мегабит в секунду. В Австралии сервис разогнался до рекордных 141,55 мегабита в секунду.

Наука и техника,SpaceX,
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